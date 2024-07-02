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Скончался заслуженный артист России Владимир Матвеев
Он сыграл в большом количестве фильмов и сериалов: «Черное солнце», «Чернобыль», «Елки последние», «Тайны следствия», «Знахарь» и другие.

Скончался заслуженный артист России Владимир Матвеев. Об этом пишет портал «78.ru».

Отмечается, что о его смерти сообщила супруга. Минувшей ночью у мужчины остановилось сердце.

Матвеев сыграл в большом количестве фильмов и сериалов: «Черное солнце», «Чернобыль», «Елки последние», «Тайны следствия», «Знахарь» и другие.