«Сбер» повысил ставки по ипотечным программам на 1,3%

Минимальная ставка составит от 19,5% годовых.

«Сбер» повысил ставки по ипотечным программам на 1,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что со вторника, 2 июля, минимальная ставка составит от 19,5% годовых.

По данным организации, для ипотеки на загородную недвижимость и землю ставка увеличится до 19,8%, для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую — 20%, по программе «Военная ипотека» — 18,9%, по программе «Коммерческая ипотека» — от 21%.