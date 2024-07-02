Сасовца осудили за кражу денег с банковской карты знакомого

Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Сасовца осудили за кражу денег с банковской карты знакомого. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил Telegram-канал «Прокуратура Рязанской области».

Установлено, что в середине января 2024 года приятель осужденного дал ему банковскую карту для оплаты покупок. Фигурант пришел в магазин и снял через банкомат со счета 10 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину). Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с возложением дополнительных обязанностей.