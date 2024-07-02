Рязанская мэрия назвала сроки восстановления контактной сети в Дягилеве

Работники не могут завершить ремонт из-за большого скопления машин.

Рязанская мэрия назвала редакции РЗН. Инфо сроки восстановления контактной сети в Дягилеве.

«Контактную сеть в Дягилево подняли, тросы натянули, но пока не могут доделать из-за большого скопления автомобилей. Проезжая часть сейчас полностью освобождена, через 2 часа приедет ночная бригада и все доделает, когда разъедутся автомобили», — заявили в горадминистрации.

Напомним, ранее стало известно, что на Московском шоссе образовалась пробка из-за обрыва проводов.

Рязанская мэрия дала комментарий по ситуации.