Рязанская мэрия назвала сроки восстановления контактной сети в Дягилеве
Работники не могут завершить ремонт из-за большого скопления машин.
Рязанская мэрия назвала редакции РЗН. Инфо сроки восстановления контактной сети в Дягилеве.
«Контактную сеть в Дягилево подняли, тросы натянули, но пока не могут доделать из-за большого скопления автомобилей. Проезжая часть сейчас полностью освобождена, через 2 часа приедет ночная бригада и все доделает, когда разъедутся автомобили», — заявили в горадминистрации.
Напомним, ранее стало известно, что на Московском шоссе образовалась пробка из-за обрыва проводов.
Рязанская мэрия дала комментарий по ситуации.