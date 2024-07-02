Рязанца осудили за оскорбление чувств верующих

Дело рассматривал Октябрьский райсуд Рязани. Установлено, что 37-летний мужчина, находясь по месту проживания, при помощи телефона разместил под записями в новостном сообществе комментарии, содержащие негативную оценку религиозных чувств верующих.