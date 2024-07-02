Рязанца осудили за оскорбление чувств верующих
Дело рассматривал Октябрьский райсуд Рязани. Установлено, что 37-летний мужчина, находясь по месту проживания, при помощи телефона разместил под записями в новостном сообществе комментарии, содержащие негативную оценку религиозных чувств верующих.
Рязанца осудили за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Дело рассматривал Октябрьский райсуд Рязани.
Установлено, что 37-летний мужчина, находясь по месту проживания, при помощи телефона разместил под записями в новостном сообществе комментарии, содержащие негативную оценку религиозных чувств верующих.
Рязанца приговорили к 150 часам обязательных работ. Приговор вступил в силу.