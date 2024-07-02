Россиянам сообщили о мошенниках, которые представляются судебными приставами

Злоумышленники используют легенду — человеку сообщают, что есть неоплаченный долг и требуют немедленно его погасить.

Россиянам сообщили о мошенниках, которые представляются судебными приставами. Об этом пишут «Известия».

Злоумышленники используют легенду — человеку сообщают, что есть неоплаченный долг и требуют немедленно его погасить.

Отмечается, что приставы не будут звонить сами, тем более через мессенджеры, а получить квитанцию можно на личном приеме либо через портал Госуслуг.