Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов
Это связано с увеличением сборов с авиакомпаний на ремонт и содержание аэродромов.
Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила «Газета.Ru».
Отмечается, что Росавиация анонсировала увеличение сборов с авиакомпаний на ремонт и содержание аэродромов. Предполагается, что это может произойти уже с августа.
Однако, по заверениям представителей крупных авиакомпаний, финансовая нагрузка может лечь на пассажиров.