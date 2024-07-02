Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов

Это связано с увеличением сборов с авиакомпаний на ремонт и содержание аэродромов.

Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила «Газета.Ru».

Отмечается, что Росавиация анонсировала увеличение сборов с авиакомпаний на ремонт и содержание аэродромов. Предполагается, что это может произойти уже с августа.

Однако, по заверениям представителей крупных авиакомпаний, финансовая нагрузка может лечь на пассажиров.