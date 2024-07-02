Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Отмечается, что злоумышленники представляются hr-специалистами известных ИТ-компаний.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

Отмечается, что злоумышленники представляются hr-специалистами известных ИТ-компаний и от их имени публикуют фейковые предложения удаленной работы в популярных каналах с вакансиями.

Если пользователь откликается на предложение, мошенник пытается получить персональные данные якобы для того, чтобы привязать номер корпоративной сим-карты.

Это приводит к краже денег.