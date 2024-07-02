Россия увеличила экспорт газа в Европу почти на четверть

Поставки выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но упали на фоне показателей мая 2024.

Россия увеличила экспорт газа в Европу почти на четверть и обогнала США по этому показателю. Об этом во вторник, 2 июля, написало издание РБК со ссылкой на подсчеты Reuters.

Среднесуточные поставки выросли почти на 23% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и упали на 8,6% по сравнению с маем. Это связано с проведением планового технического обслуживания трубопровода «Турецкий поток».

Общий объем экспорта российского природного газа в Европу в этом году составил около 15,5 млрд куб. м. При этом еще в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд куб. м газа, однако уже в 2023-м объем снизился на 55,6%.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. В связи с этим власти ЕС ведут переговоры о возможном продолжении поставок по этим газопроводам.