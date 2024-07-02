Путин назначил Евгения Гилету новым главой Росфинмониторинга

Ранее он занимал должность начальника управления валютного мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Путин назначил Евгения Гилету новым главой Росфинмониторинга. Документы разместили на официальном портале правовой информации.

Ранее Гилета занимал пост начальника управления валютного мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«Назначить Гилету Евгения Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», — говорится в тексте указа.

Также Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем — заместителем министра юстиции страны. Кроме того, еще одним заместителем руководителя соответствующего ведомства стал Константин Панферов.

Документы вступили в силу в день их подписания.