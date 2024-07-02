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На Украине отвергли предложение Орбана о прекращении огня
Как сказал замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, подобные инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

Украина выслушала предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, однако считает, что подобные инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

Жовква подчеркнул, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом так называемых саммитов мира.

Ранее Орбан на брифинге после переговоров в Киеве рассказал, что предложил Владимиру Зеленскому пойти на прекращение огня.