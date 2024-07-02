На пяти рязанских улицах 3 июля отключат холодную воду
Под отключение попадут дома в Соколовке.
На пяти рязанских улицах в среду, 3 июля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица 1-я Прудная, дома №№½, 2а, 2б, 2 В, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «Кирпичник», 14/10, 16, 16а, 18 а (Детский сад № 105), 20 корпус 1, 20б (Детский сад № 105), 21, 22, 23, 23 с/т «Кирпичник» д. 9, 24, 24а;
- улица 2-я Прудная, дома №№ 2, 11, 13;
- улица Связи, дома №№ 2г, 5/4, 7, 8/2 (МКУ Техобеспечение), 9, 10, 10 корпус 1, 11 (МКУ Техобеспечение), 11а (МКУ Техобеспечение), 12, 12а, 13, 14 (МКУ Техобеспечение), 15, 15а (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 6), 17, 17 (ГАУ РО Издательство Пресса), 17а (МБОУ Школа № 38), 18, 19, 20, 22, 22 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);
- улица Соколовская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 2а, 2б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3б, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5а, 6, 6 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 8, 9, 9а, 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
- Куйбышевское шоссе, дома №№ 40-51 (с буквами и корпусами — организации).