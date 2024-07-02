На пяти рязанских улицах 3 июля отключат холодную воду

Под отключение попадут дома в Соколовке.

На пяти рязанских улицах в среду, 3 июля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: