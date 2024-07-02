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МТС проложила цифровую дорожку к дому-минарету в рязанском поселке Дивово

МТС запустила мобильный интернет на участке Московской железной дороги в Рыбновском районе. В результате проведенных работ сеть LTE появилась в селе Нагорное недалеко от железнодорожной платформы Дивово. Эти места привлекают не только дачников, но и туристов, которые стремятся увидеть развалины знаменитого затерянного в лесу дома-минарета дворян Дивовых.

По преданию, его выстроил в 1848 году генерал-майор Николай Андрианович Дивов после возвращения из Константинополя. Религиозных смыслов башня не несла, задачей необычного сооружения было впечатлять соседей-помещиков и приезжих, что она делает и сейчас.

«"Дом с минаретом» дворян Дивовых является уникальным архитектурным образцом для всей Центральной России. Теперь пройти к этому месту можно с обычным навигатором — голосовая связь и мобильный интернет есть в бывшем господском парке", — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Отмечается, что в Нагорном проживает около 130 человек, стабильную связь LTE получили также жители сел Чурилково, Дивово, Старое Батурино и владельцы дачных участков в округе.

Благодаря запуску мобильного интернета местные жители могут пользоваться порталом госуслуг, делать заказы на маркетплейсах, оплачивать коммунальные услуги, а в ожидании электропоезда Москва-Рязань смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре KION, общаться в соцсетях и читать новости в интернете.