Центр Рязани снова остался без электричества
Восстановительные работы планируется завершить в течение четырех часов.
Центр Рязани снова остался без электричества. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС. Света нет по следующим адресам:
- ул. Введенская;
- ул. Фрунзе;
- ул. Горького;
- ул. Свободы;
- ул. Ленина;
- площадь Ленина;
- ул. Радищева;
- ул. Право-Лыбедская;
- ул. Почтовая;
- ул. Мюнстерская;
- ул. Краснорядская;
- ул. Маяковского;
- ул. Кудрявцева;
- ул. Спартаковская;
- ул. Пожалостина;
- ул. Полонского;
- ул. Есенина;
- ул. Пожалостина;
- Первомайский проспект;
- ул. Николодворянская;
- ул. Садовая;
- площадь Свободы.
Восстановительные работы планируется завершить в течение четырех часов.