Жительницу Михайловского района осудят за дачу ложных показаний

Женщина пыталась помочь знакомому избежать уголовной ответственности.

Жительницу Михайловского района осудят за дачу ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, обвиняемая была свидетелем по делу в отношении знакомого. При допросе в суде дала ложные показания о его непричастности, чтобы тот избежал уголовной ответственности.

«Несмотря на предпринятые попытки исказить действительность по совершенному мужчиной преступлению, государственный обвинитель в суде представил достаточные доказательства по делу, в результате чего судом был постановлен обвинительный приговор», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд.