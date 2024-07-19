Жительницу Михайловского района осудят за дачу ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, обвиняемая была свидетелем по делу в отношении знакомого. При допросе в суде дала ложные показания о его непричастности, чтобы тот избежал уголовной ответственности.
«Несмотря на предпринятые попытки исказить действительность по совершенному мужчиной преступлению, государственный обвинитель в суде представил достаточные доказательства по делу, в результате чего судом был постановлен обвинительный приговор», — отметили в прокуратуре.
Уголовное дело направили в суд.
Жительницу Михайловского района осудят за дачу ложных показаний
Жительницу Михайловского района осудят за дачу ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, обвиняемая была свидетелем по делу в отношении знакомого. При допросе в суде дала ложные показания о его непричастности, чтобы тот избежал уголовной ответственности.
«Несмотря на предпринятые попытки исказить действительность по совершенному мужчиной преступлению, государственный обвинитель в суде представил достаточные доказательства по делу, в результате чего судом был постановлен обвинительный приговор», — отметили в прокуратуре.
Уголовное дело направили в суд.