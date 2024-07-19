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Зеленский: «горячая фаза» конфликта на Украине может закончиться к концу года
Глава Украины допустил, что потерянные территории не будут возвращены силой.

«Горячая фаза» конфликта на Украине может закончиться к концу года, если западные страны останутся сильными. Об заявил Владимир Зеленский в интервью BBC.

Вместе с тем он допустил, что потерянные Украиной территории не будут возвращены силой.

«Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — заявил он.

Журналист BBC также спросил главу Украины, представляет ли он себе ситуацию, когда почувствует, что устал и не может продолжать исполнять свои обязанности. Зеленский ответил, что допускает такое в полной мере, однако «после войны».

«Мы должны закончить с ней, и мы должны закончить с ним», — сказал Зеленский, уточнив, что имеет в виду Владимира Путина.