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ВС России освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР
Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 13075 человек.

ВС России освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки «Центр».

За неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ. Цели ударов достигнуты.

Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 13075 человек. Средствами ПВО за этот период времени сбиты три МиГ-29. В плен за неделю сдались 19 украинских военных.