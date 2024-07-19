Воры автозапчастей из Касимова раскаялись и публично извинились в соцсети

По словам молодых людей, 16 июля они украли из магазина с автозапчастями приборную панель и колесо.

Воры автозапчастей из Касимова раскаялись и публично извинились в соцсети. Их извинения опубликовали в группе «Автоклуб города Касимов».

По словам молодых людей, 16 июля они украли из магазина с автозапчастями приборную панель и колесо.

«Приехали смотреть двигатель на авторазбор — все показали, предоставили, рассказали. После этого я совершил плохой поступок — украл приборную панель от автомобиля. За свой ужасный поступок прошу простить меня владельца магазина», — написал один из молодых людей.

«Впредь такого больше не повторится, это была глупость и не более. Пусть это будет уроком для всех, кто это читает. Учитесь на ошибках других, чтобы не совершать их самим», — подытожил второй из воров.