В субботу Рязанскую область накроет магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в регионе 20 июля. Ее сила составит 5 баллов.

В субботу Рязанскую область накроет магнитная буря. Об этом сообщает сайт Gismeteo.

По данным сайта, ближайшая сильная магнитная буря ожидается в регионе 20 июля. Ее сила составит 5 баллов.

Метеозависимые рязанцы могут почувствовать головные боли и слабость.