В субботу Рязанскую область накроет магнитная буря
Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в регионе 20 июля. Ее сила составит 5 баллов.
В субботу Рязанскую область накроет магнитная буря. Об этом сообщает сайт Gismeteo.
По данным сайта, ближайшая сильная магнитная буря ожидается в регионе 20 июля. Ее сила составит 5 баллов.
Метеозависимые рязанцы могут почувствовать головные боли и слабость.
В субботу Рязанскую область накроет магнитная буря
В субботу Рязанскую область накроет магнитная буря. Об этом сообщает сайт Gismeteo.
По данным сайта, ближайшая сильная магнитная буря ожидается в регионе 20 июля. Ее сила составит 5 баллов.
Метеозависимые рязанцы могут почувствовать головные боли и слабость.
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