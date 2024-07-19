В Самаре при столкновении грузовика и автобуса пострадали трое

В Самаре при столкновении грузовика и автобуса пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Самарской области. Авария произошла в Куйбышевском районе. Среди пострадавших есть подросток. Точное число уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.