В Самаре при столкновении грузовика и автобуса пострадали трое
В Самаре при столкновении грузовика и автобуса пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Самарской области.
Авария произошла в Куйбышевском районе.
Среди пострадавших есть подросток. Точное число уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
В Самаре при столкновении грузовика и автобуса пострадали трое
В Самаре при столкновении грузовика и автобуса пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Самарской области.
Авария произошла в Куйбышевском районе.
Среди пострадавших есть подросток. Точное число уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident