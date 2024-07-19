В Рыбном в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

Полиция начала проверку.

В Рыбном в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 18 июля, примерно в 20:50, возле дома № 1 на улице Спортивной. По предварительной информации, 37-летний местный житель за рулем мотоцикла «Хонда», сбил 49-летнего мужчину.

В результате происшествия водитель, 11-летний пассажир и пешеход обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.