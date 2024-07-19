В Рязанском районе поймали пьяную рецидивистку за рулем

Женщине грозит уголовная ответственность.

В Рязанском районе поймали пьяную рецидивистку за рулем. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

В деревне Подвязье, вблизи дома № 55 на улице Центральной, инспекторы заинтересовались автомобилем «ВАЗ 21103». Манера езды показалась полицейским подозрительной. Автомобиль остановили для проверки водителя.

При общении с 39-летней автоледи инспекторы обнаружили, что у женщины имеются характерный признак опьянения: поведение не соответствующее обстановке.

Автолюбительнице предложили пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови, алкометр показал нулевое значение. От проверки на наркотическое опьянение она отказалась. Сотрудники полиции отстранили водителя от управления автомобилем и составили на нарушительницу административные материалы.

Выяснилась, что это не первый отказ женщины от медосвидетельствования. Теперь автоледи грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ (Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Сумма штрафа по статье составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы по 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления транспортом — сроком на 3 года.