В рязанском дворе произошла драка

Драка произошла в пятницу, 19 июля, в микрорайоне Семчино.

В рязанском дворе произошла драка. Видео с места опубликовали в Telegram-канале «Новости Рязани и Области».

Драка произошла в пятницу, 19 июля, в микрорайоне Семчино.

По словам очевидцев, во время драки один из мужчин кричал, что убьет оппонента.