В рязанском дворе произошла драка
Драка произошла в пятницу, 19 июля, в микрорайоне Семчино.
В рязанском дворе произошла драка. Видео с места опубликовали в Telegram-канале «Новости Рязани и Области».
Драка произошла в пятницу, 19 июля, в микрорайоне Семчино.
По словам очевидцев, во время драки один из мужчин кричал, что убьет оппонента.
В рязанском дворе произошла драка
В рязанском дворе произошла драка. Видео с места опубликовали в Telegram-канале «Новости Рязани и Области».
Драка произошла в пятницу, 19 июля, в микрорайоне Семчино.
По словам очевидцев, во время драки один из мужчин кричал, что убьет оппонента.
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