В Рязанской области за неделю 17 детей пострадали от укусов клещей

Общее число пациентов — 48 человек.

В Рязанской области за неделю 48 человек пострадали от укусов клещей, в том числе 17 детей. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, о мерах профилактики для защиты от инфекций, передаваемых клещами:

используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;

применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.

проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);

осматривайте домашних животных, находившихся на улице.

Специалисты отмечают, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Если удалось снять клеща самостоятельно, его необходимо направить на лабораторное исследование.

Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.