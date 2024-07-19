В Рязанской области за неделю 48 человек пострадали от укусов клещей, в том числе 17 детей. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, о мерах профилактики для защиты от инфекций, передаваемых клещами:
- используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
- применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.
- проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);
- осматривайте домашних животных, находившихся на улице.
Специалисты отмечают, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Если удалось снять клеща самостоятельно, его необходимо направить на лабораторное исследование.
Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
В Рязанской области за неделю 17 детей пострадали от укусов клещей
В Рязанской области за неделю 48 человек пострадали от укусов клещей, в том числе 17 детей. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили, о мерах профилактики для защиты от инфекций, передаваемых клещами:
- используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
- применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.
- проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);
- осматривайте домашних животных, находившихся на улице.
Специалисты отмечают, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Если удалось снять клеща самостоятельно, его необходимо направить на лабораторное исследование.
Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.