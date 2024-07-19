В Рязанской области в субботу ожидается гроза
Температура воздуха по области ночью +11…+16°С, днём +23…+28°С.
В Рязанской области в субботу пройдет гроза. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС по региону.
20 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер западной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы 11-16 м/с. Температура воздуха по области ночью +11…+16°С, днём +23…+28°С.
В Рязанской области в субботу ожидается гроза
В Рязанской области в субботу пройдет гроза. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС по региону.
20 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер западной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы 11-16 м/с. Температура воздуха по области ночью +11…+16°С, днём +23…+28°С.
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