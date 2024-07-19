В Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли
Заросли наркосодержащего растения нашли в Клепиковском, Михайловском, Скопинском, Ряжском, Шацком и Кораблинском районах.
В Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли. Об этом сообщило региональное УМВД.
Полицейские выявили заросли наркосодержащего растения в Клепиковском, Михайловском, Скопинском, Ряжском, Шацком и Кораблинском районах. Очаги уничтожены. Общая площадь ликвидированных очагов — 2280 квадратных метров.
В Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли
В Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли. Об этом сообщило региональное УМВД.
Полицейские выявили заросли наркосодержащего растения в Клепиковском, Михайловском, Скопинском, Ряжском, Шацком и Кораблинском районах. Очаги уничтожены. Общая площадь ликвидированных очагов — 2280 квадратных метров.
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