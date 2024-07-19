В Рязанской области грибники собирают гигантские дождевики
Любители тихой охоты находят трофеи в захаровском районе.
В Рязанской области грибники собирают гигантские дождевики. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».
«Вот такие грибы обитают в Захаровском районе», — поделился подписчик.
В Рязанской области грибники собирают гигантские дождевики
В Рязанской области грибники собирают гигантские дождевики. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».
«Вот такие грибы обитают в Захаровском районе», — поделился подписчик.
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Природа и экология, RZN