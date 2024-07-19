В Рязани засняли внедорожник на тротуаре
«Давно ли стало нормой так парковаться???» — указано в публикации.
В Рязани засняли внедорожник на тротуаре. Кадры опубликованы в Telegram-канале RZN_Life.
Кадры сделаны на улице Соборной.
«Давно ли стало нормой так парковаться???» — указано в публикации.
В Рязани засняли внедорожник на тротуаре
В Рязани засняли внедорожник на тротуаре. Кадры опубликованы в Telegram-канале RZN_Life.
Кадры сделаны на улице Соборной.
«Давно ли стало нормой так парковаться???» — указано в публикации.
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ЖКХ и транспорт
https://www.rzn.info/news/services-and-transport