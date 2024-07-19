В Рязани работник стройки вырвал у женщины сумочку с 20-ю тысячами рублей

Грабителя арестовали, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В Рязани работник стройки вырвал у женщины сумочку с 20-ю тысячами рублей. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 42-летняя рязанка и сообщила, что на улице Октябрьской к ней подбежал незнакомец, выхватил из рук сумочку, в которой хранился кошелек с 20-ю тысячами рублей и скрылся.

Оперативники составили словесный портрет нападавшего и по некоторым характерным признакам внешности и одежды предположили, что мужчина работал на масштабной стройке.

Правоохранители выяснили, что к ограблению причастен 23-летний житель Рязани. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина недавно приехал в областной центр на заработки и устроился на стройку. Он специально отправился на поиски женщины, у которой без труда можно будет отобрать сумочку. В магазине злоумышленник заметил, что у покупательницы в кошельке есть крупные купюры. На улице он вырвал сумочку и скрылся.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до 4 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.