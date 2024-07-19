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В Рязани пенсионер пострадал из-за пожара в квартире
Инцидент произошел на улице Октябрьской.

В Рязани пенсионер пострадал из-за пожара в квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ЧП случилось в четверг, 18 июля, на улице Октябрьской. Сообщение о возгорании поступило дежурному в 13:13. Загорелась квартира в трехэтажном жилом доме.

На пожар тушение выезжали 3 спецавтомобиля и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Подробности происшествия и размер ущерба предстоит установить специалистам.