В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся

Его разыскивают полиция.

В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся. Об этом сообщается в Telegram-канале Rzn Life.

ДТП случилось 15 июля на Московском шоссе. Мотоциклист въехал в машину и скрылся с места аварии.