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В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся
Его разыскивают полиция.

В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся. Об этом сообщается в Telegram-канале Rzn Life.

ДТП случилось 15 июля на Московском шоссе. Мотоциклист въехал в машину и скрылся с места аварии.

«Машина сильно повреждена. Если кто-то узнает данного мотоциклиста на фото, просим сообщить по телефону его координаты +7 (953) 745-15-45. Человек совершил аварию и должен за это ответить! Полиция уже ищет его», — отметили в сообщении.