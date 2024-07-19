В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся. Об этом сообщается в Telegram-канале Rzn Life.
ДТП случилось 15 июля на Московском шоссе. Мотоциклист въехал в машину и скрылся с места аварии.
«Машина сильно повреждена. Если кто-то узнает данного мотоциклиста на фото, просим сообщить по телефону его координаты
В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся
В Рязани мотоциклист врезался в легковушку и скрылся. Об этом сообщается в Telegram-канале Rzn Life.
ДТП случилось 15 июля на Московском шоссе. Мотоциклист въехал в машину и скрылся с места аварии.
«Машина сильно повреждена. Если кто-то узнает данного мотоциклиста на фото, просим сообщить по телефону его координаты