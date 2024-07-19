В Подмосковье в результате ДТП с грузовиком погибли женщина и ребенок

В Подмосковье в результате ДТП с грузовиком погибли женщина и ребенок. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, большегруз двигался в сторону Москвы, столкнулся с легковушкой и прижал ее к отбойнику. Водитель легкового авто получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело. Чеховская городская прокуратура контролирует расследование.