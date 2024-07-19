В Подмосковье мужчина подмешивал яд в еду отчима и матери

В Подмосковье мужчина подмешивал яд в еду отчима и матери. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

Житель Балашихи, по предварительной информации, хотел забрать себе несколько квартир родных.

Безработный сын начал травить семью в январе. В один из дней родителям стало плохо, они обратились к врачу. В больнице не смогли установить причины и посоветовали обратиться в полицию. Оперативники поставили скрытые камеры в доме и засняли, как подозреваемый кладет сильнодействующее химвещество в продукты.

На допросе злоумышленник во всем признался. На него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подмосковный СК предъявит обвинение.