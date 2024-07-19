В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, все произошло в селе Седельниково. Мужчина пришел в гости к другу, но его не оказалось дома. По словам пострадавшей, мужчина увидел ее в халате, «возбудился и решил изнасиловать».
Пенсионерке помогла соседка, которая пришла помочь ей в огороде. Она обратилась в полицию. Мужчину задержали.
Насильника отправили в СИЗО. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование женщины.
В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга
В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, все произошло в селе Седельниково. Мужчина пришел в гости к другу, но его не оказалось дома. По словам пострадавшей, мужчина увидел ее в халате, «возбудился и решил изнасиловать».
Пенсионерке помогла соседка, которая пришла помочь ей в огороде. Она обратилась в полицию. Мужчину задержали.
Насильника отправили в СИЗО. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование женщины.