В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга

В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, все произошло в селе Седельниково. Мужчина пришел в гости к другу, но его не оказалось дома. По словам пострадавшей, мужчина увидел ее в халате, «возбудился и решил изнасиловать».

Пенсионерке помогла соседка, которая пришла помочь ей в огороде. Она обратилась в полицию. Мужчину задержали.

Насильника отправили в СИЗО. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование женщины.