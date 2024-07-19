В Новосибирске подросток нашел труп мужчины в лесу

В Новосибирске подросток нашел труп мужчины в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Мальчик нашел тело мужчины в лесу во время прогулки. Он сообщил о находке родителям, которые вызвали на место полицию.

Выяснилось, что погибший совершил суицид после того, как от него ушла возлюбленная после многолетних отношений.