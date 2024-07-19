В Москве уроженец Узбекистана изнасиловал и проломил голову беременной девушке

В Москве уроженец Узбекистана изнасиловал и проломил голову беременной девушке. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Жительница Подмосковья ждала электричку у станции Рассудово. На нее напал неизвестный молодой человек, стал душить, ударил по голове и потащил в лесополосу. Там он изнасиловал жертву, жестоко избил ее, а также украл сумку, в которой лежали 115 000 рублей.

Пострадавшую на десятой неделе беременности госпитализировали с ЧМТ, переломами костей лица и травмами в результате изнасилования.

Подозреваемого задержали, им оказался 19-летний уроженец Узбекистана, недавно получивший паспорт РФ и проходящий военную службу в воинской части в Наро-Фоминском районе.