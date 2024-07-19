В московском аэропорту боец ММА избил туриста

В московском аэропорте боец ММА избил туриста. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

По данным портала, спортсмен промоушена RCC Hard напал на мужчину из-за того, что тот вместе с семьей якобы не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта.

Со слов пострадавшего, сначала спортсмен кричал и матерился, а затем начал драться. Вместе с ним, предварительно, в драке участвовал сотрудник Внуково — водитель, который его вез.

Обоих дебоширов задержали, но после дачи объяснений отпустили домой.

Нападавший в комментарии каналу заявил, что его спровоцировали. Объяснил: не мог сам начать конфликт, так как был с девушкой и ребенком.