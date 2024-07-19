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В Магнитогорске в реке Урал нашли труп женщины в мусорном мешке

В Магнитогорске нашли труп женщины в мусорном мешке. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Челябинской области.

Отмечается, что смерть 31-летней женщины носит криминальный характер. «Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикрепленным грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что погибшей разбили голову.

Возбуждено дело об убийстве.