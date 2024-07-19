В Ленобласти двухлетний ребенок упал в ведро с кипятком

В Ленобласти двухлетний ребенок упал в ведро с кипятком. Об этом сообщает 78.ru.

Трагедия произошла в деревне Верхние Осельки. Мальчик получил ожоги живота, груди, спины, плеч и ног.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас ребенок находится в реанимации петербургской детской городской больницы № 1 в тяжелом состоянии.