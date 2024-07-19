В Ленобласти двухлетний ребенок упал в ведро с кипятком
В Ленобласти двухлетний ребенок упал в ведро с кипятком. Об этом сообщает 78.ru.
Трагедия произошла в деревне Верхние Осельки. Мальчик получил ожоги живота, груди, спины, плеч и ног.
Пострадавшего госпитализировали. Сейчас ребенок находится в реанимации петербургской детской городской больницы № 1 в тяжелом состоянии.
В Ленобласти двухлетний ребенок упал в ведро с кипятком
В Ленобласти двухлетний ребенок упал в ведро с кипятком. Об этом сообщает 78.ru.
Трагедия произошла в деревне Верхние Осельки. Мальчик получил ожоги живота, груди, спины, плеч и ног.
Пострадавшего госпитализировали. Сейчас ребенок находится в реанимации петербургской детской городской больницы № 1 в тяжелом состоянии.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident