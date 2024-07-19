В Курганской области в ДТП погибли два молодых человека

В Курганской области в ДТП погибли два молодых человека. Об этом сообщил портал URA.ru.

Авария произошла на 78 километре дороги «Курган — Куртамыш — Целинное».

«Водитель 2003 года допустил съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, в следствии получил травмы, несовместимые с жизнью», —указывает в паблике соцсети «ВКонтакте» издание «Куртамышская Нива». Пассажир Lada Priora, сверстник водителя, умер в больнице.

Авария случилась на 78-м километре автодороги. После съезда в кювет Lada влетела в лесной массив. Сломав несколько деревьев, машина встала вертикально на капот.