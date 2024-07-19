В Касимовском районе произошло ДТП

ДТП произошло в пятницу, 19 июля, в поселке Гусь-Железный.

В Касимовском районе произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».

ДТП произошло в пятницу, 19 июля, в поселке Гусь-Железный.

На кадрах видно, что отечественная легковушка врезалась в дорожное ограждение.