В Касимовском районе произошло ДТП
ДТП произошло в пятницу, 19 июля, в поселке Гусь-Железный.
В Касимовском районе произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».
ДТП произошло в пятницу, 19 июля, в поселке Гусь-Железный.
На кадрах видно, что отечественная легковушка врезалась в дорожное ограждение.
В Касимовском районе произошло ДТП
В Касимовском районе произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».
ДТП произошло в пятницу, 19 июля, в поселке Гусь-Железный.
На кадрах видно, что отечественная легковушка врезалась в дорожное ограждение.
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