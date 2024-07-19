В Госдуме предложили ужесточить наказание за порчу чужого имущества

Авторы инициативы хотят внести изменения в уголовный кодекс РФ и установить ответственность до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти и вражды.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за порчу чужого имущества. Об этом сообщает сайт Госдумы.

Авторы инициативы хотят внести изменения в уголовный кодекс РФ и установить ответственность до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти и вражды.

«В современных условиях совершение указанного преступления по мотивам ненависти или вражды является не менее опасным, чем из хулиганских побуждений», — отметил автор законопроекта.