В Горроще засняли девушку, высунувшуюся из окна движущегося автомобиля
Кадры сделаны на улице Черновицкой.
В рязанской Горроще засняли девушку, высунувшуюся из окна автомобиля. Кадры опубликовали в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».
Кадры сделаны на улице Черновицкой.
Уточняется, что в момент съемки фото автомобиль ехал. Подробности не уточняются.
В Горроще засняли девушку, высунувшуюся из окна движущегося автомобиля
В рязанской Горроще засняли девушку, высунувшуюся из окна автомобиля. Кадры опубликовали в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».
Кадры сделаны на улице Черновицкой.
Уточняется, что в момент съемки фото автомобиль ехал. Подробности не уточняются.
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