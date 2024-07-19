В Донецке при обстреле Петровского района пострадал мужчина

В Донецке при обстреле Петровского района пострадал мужчина. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Чиновник рассказал, что в здании на улице Магнитной уничтожены хозпостройка и кровля летней кухни. В здании на улице Углегорской повреждены кровля, ворота, оконные блоки, забор и летняя кухня.