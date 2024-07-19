В Челябинске мужчина убил подругу, изнасиловал тело и ограбил похоронное бюро

В Челябинске мужчина убил подругу, изнасиловал тело и ограбил похоронное бюро. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

По версии следствия, челябинец решил ограбить ритуальное агентство, в котором работала его знакомая. Ночью он забрался на участок к женщине, спрятался и стал ждать, когда та вернется с работы. Как только дверь открылась, мужчина напал на нее с гвоздодером.

После убийства обвиняемый изнасиловал свою жертву, а потом обшарил сумки и карманы. Найдя нужный ключ, он пошел к жертве на работу.

Там он забрал из кассы 240 тысяч рублей и на украденные деньги купил себе новый телефон, планшет, одежду и обувь. Оставшиеся 140 тысяч, потратить убийца не успел — его задержали на следующий день после того, как коллеги погибшей обратились в полицию, из-за невыхода женщины в смену.

«Ранее виновный привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Кроме того, был судим в 2005 году за совершение убийства и действий сексуального характера», — сообщил на суде прокурор.

Теперь, мужчине грозит пожизненное заключение.