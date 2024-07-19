Умер российский актер Андрей Ксенюк

Причина смерти артиста неизвестна.

Умер российский актер Андрей Ксенюк. Об этом сообщила пресс-служба Норильского заполярного театра драмы.

Причина смерти артиста неизвестна. В некрологе уточняется, что Ксенюк застал труппу «в полном расцвете коллектива эпохи Леонида Белявского» (с 1975по 1982). В частности, он ездил на гастроли в Ленинград и Вильнюс.

Его дебют в театре состоялся в «Сказке про Ивана-дурака, который чертям насолил». Кроме того, Ксенюк играл роль Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил». Также среди его работ — «Сказка Арденнского леса», «Поллианна», «Шут Балакирев» Горина, «Гарольд и Мод» и многие другие.