Telegram открыл монетизацию российским телеграм-каналам

Информацию о ней можно найти в разделе «Статистика» в последней версии мессенджера.

Telegram открыл монетизацию российским телеграм-каналам. Об этом сообщил канал «Раньше всех. Ну почти».

Информацию о ней можно найти в разделе «Статистика» в последней версии мессенджера.

Отмечается, что возможность монетизации доступна только владельцам каналов, а вывести доход можно только во внутренней валюте Stars.