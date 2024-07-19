Telegram открыл монетизацию российским телеграм-каналам
Информацию о ней можно найти в разделе «Статистика» в последней версии мессенджера.
Telegram открыл монетизацию российским телеграм-каналам. Об этом сообщил канал «Раньше всех. Ну почти».
Информацию о ней можно найти в разделе «Статистика» в последней версии мессенджера.
Отмечается, что возможность монетизации доступна только владельцам каналов, а вывести доход можно только во внутренней валюте Stars.
Telegram открыл монетизацию российским телеграм-каналам
Telegram открыл монетизацию российским телеграм-каналам. Об этом сообщил канал «Раньше всех. Ну почти».
Информацию о ней можно найти в разделе «Статистика» в последней версии мессенджера.
Отмечается, что возможность монетизации доступна только владельцам каналов, а вывести доход можно только во внутренней валюте Stars.
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