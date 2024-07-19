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Скейт-парк на Лыбедском бульваре откроется 28 июля
Церемония открытия состоится в рамках фестиваля «Все сюда».

Скейт-парк на Лыбедском бульваре откроется 28 июля. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

Церемония открытия состоится в рамках фестиваля «Все сюда». В скейт-парке пройдут соревнования и показательные выступления любителей и профессионалов. Также запланированы открытый турнир по киберфутболу и фестиваль футбола.

«Будут работать много интерактивных площадок, фотозоны, лекторий Движения Первых и мобильный Центр здоровья. Любой желающий сможет сдать нормативы ГТО. Фестиваль завершится большим концертом. Приходите с семьей и друзьями отдохнуть и зарядиться энергией», — написал Малков.

Возрастное ограничение — 0+