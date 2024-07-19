С 22 июля в Рязанской области изменится расписание некоторых пригородных поездов

Такая мера связана с модернизацией инфраструктуры. Ее будут проводить с 22 по 23 и с 25 по 26 июля в интервале с 13:10 до 15:20 на перегоне Дягилево — Рыбное и станции Рыбное.

С 22 июля в Рязанской области изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Такая мера связана с модернизацией инфраструктуры. Ее будут проводить с 22 по 23 и с 25 по 26 июля в интервале с 13:10 до 15:20 на перегоне Дягилево — Рыбное и станции Рыбное.

Поэтому в эти дни расписание поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Гавердово, Ясаково, Сасово, а также Рязань-1- Москва и Рязань-2 -Москва изменится.