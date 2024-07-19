Рязанские школьники и студенты смогут бесплатно обучиться веб-дизайну в МТС

МТС цифровая экосистема запускает второй поток школы по веб-дизайну на онлайн-платформе «Поколение М». Бесплатная программа рассчитана на школьников и молодежь, включает уроки по созданию веб-сайтов, уникальных пользовательских интерфейсов, работу с инструментами для дизайна и прототипирования. Учеников, которые успешно выполнят конкурсные задания и будут отмечены экспертами, могут пригласить на стажировку в МТС.

Каждый участник образовательной программы может выбрать необходимый ему уровень сложности курса: новичок или дизайнер с опытом. На базовой программе школьники погружаются в азы профессии веб-дизайнера, узнают для чего нужен бриф, ресерч и сторителлинг, знакомятся с ключевыми программами Tilda и Figma. Для ребят с опытом программирования предусмотрено более глубокое погружение в техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы, а также возможность работать с продвинутыми функциями программы Readymag.

«Школа веб-дизайна от МТС — отличная возможность для детей, чтобы получить знания, которые в будущем могут быть полезны в профессии ребят. Школьники из Рязанской области всегда очень активно участвуют в проектах платформы „Поколение М“ и регулярно становятся финалистами творческих конкурсов. Так, Елена Разомазова из Мурмино не так давно стала призером всероссийской онлайн-школы анимации МТС. Приглашаю учеников попробовать свои силы и научиться новым цифровым инструментам», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В онлайн-курс вошли 11 уроков. Самыми объемными по информационному наполнению стали практические лекции, где разобран принцип работы в тех или иных программах. В финале курса студентам будет предложено конкурсное задание — самостоятельно создать сайт для одного из продуктов экосистемы МТС. Оценивать его функциональность и исполнение технических задач будет ИТ-команда компании. По итогам выполнения будет предложена стажировка.

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей